"Скутерист — в больнице": жена нардепа-"радикала" попала в ДТП

Игорь Мосийчук сообщил, что его жена Влада на авто попала в ДТП / facebook.com/igor.mosijcuk

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук сообщил, что в пятницу, 19 апреля, его жена Влада по дороге домой попала в аварию.

В автомобиль, за рулем которого находилась женщина, врезался водитель скутера, полиция начала уголовное производство, написал политик в Facebook.

По слова народного избранника, скутерист получил повреждения средней тяжести и находится в больнице.

"... Водитель скутера врезался в автомобиль, за рулем которого находилась Влада. Моя жена оказала пострадавшему первую неотложную помощь, вызвала скорую помощь и полицию, добровольно сдала анализы...", — сообщил Мосийчук.

Нардеп утверждает, что в крови его супруги не нашли наркотические вещества или алкоголь.

Игорь Мосийчук сообщил, что его жена Влада на авто попала в ДТП / Скриншот

Напомним, вечером 25 октября 2017 года в Киеве возле редакции телеканала Эспрессо произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в частности, Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Также в результате взрыва погибли два человека — охранник нардепа и бывший полицейский, который проходил мимо.