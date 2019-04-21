"Об*срался уже Порох": имение Порошенко взяли под охрану несколько кордонов силовиков

В соцсетях распространяются новости про акции прощания с нынешним президентом.
Имение пока еще действующего президента Петра Порошенко под Киевом, в селе Козин, силовики взяли под усиленную охрану.
В соцсетях распространяются фото, на которых видно, что около въезда на территорию президентского имения Порошенко выставлено несколько кордонов силовиков.
По всей вероятности, это связано с распространенным в соцсетях сообщением о готовящемся под домом Порошенко пикете: якобы активисты собирались по итогам голосования прийти попрощаться с президентом Украины.
Читайте такжеЗеленский победил с наибольшим отрывом в истории УкраиныВ то же время движение Автомайдан, которому приписывали организацию данной акции, на странице общества в Facebook уже объявил, что никаких акций у имения Порошенко проводить не намерен.
"Мы никогда не организовывали акции протеста только ради хайпа, и ехать сейчас к Порошенко не видим никакого смысла. Мы, как и все сегодня, голосуем на выборах и ждем результатов голосования", – отметили активисты.
А вот активист Автомайдана Сергей Коба на своей личной странице в Facebook показал, как они пытались проехать к име6нию Порошенко, но их не пропустили силовики.
В комментариях люди пишут: "Об*срался уже порох (Петр Порошенко – ред.)", "На какую х*рню тратят наши деньги", "Эта тварь теперь будет вредить всем, кто против него. Долго и плодотворно" и т.п.
Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.
Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.
Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.