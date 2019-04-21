"Об*срался уже Порох": имение Порошенко взяли под охрану несколько кордонов силовиков

Охрана имения Порошенко / Facebook Сергея Кобы

Имение пока еще действующего президента Петра Порошенко под Киевом, в селе Козин, силовики взяли под усиленную охрану.

В соцсетях распространяются фото, на которых видно, что около въезда на территорию президентского имения Порошенко выставлено несколько кордонов силовиков.

По всей вероятности, это связано с распространенным в соцсетях сообщением о готовящемся под домом Порошенко пикете: якобы активисты собирались по итогам голосования прийти попрощаться с президентом Украины.

Читайте такжеЗеленский победил с наибольшим отрывом в истории УкраиныВ то же время движение Автомайдан, которому приписывали организацию данной акции, на странице общества в Facebook уже объявил, что никаких акций у имения Порошенко проводить не намерен.

"Мы никогда не организовывали акции протеста только ради хайпа, и ехать сейчас к Порошенко не видим никакого смысла. Мы, как и все сегодня, голосуем на выборах и ждем результатов голосования", – отметили активисты.

А вот активист Автомайдана Сергей Коба на своей личной странице в Facebook показал, как они пытались проехать к име6нию Порошенко, но их не пропустили силовики.

В комментариях люди пишут: "Об*срался уже порох (Петр Порошенко – ред.)", "На какую х*рню тратят наши деньги", "Эта тварь теперь будет вредить всем, кто против него. Долго и плодотворно" и т.п.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.