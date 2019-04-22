"ЛНР" передала Украине еще 60 заключенных с оккупированного Донбасса

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала еще 60 украинских заключенных.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она в Facebook.

В общем за период с декабря 2018 года по апрель 2019 года удалось переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины.

Из них 34 человека уже освобождены в связи с истечением срока тюремного заключения.

Напомним, ранее стало известно, как в "ЛДНР" готовятся к раздаче российских паспортов.