Террористы ДНР передали Украине 19 заключенных, опубликованы фото

Террористы "Донецкой народной республики" ("ДНР") передали украинской стороны 19 заключенных, которые находились в тюрьмах на неподконтрольных территориях.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

"14 сентября состоялось очередное перемещение украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой ДНР, которые выразили желание о перемещении для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", — отметили в ведомстве.

Всего состоялось девять подобных перемещений украинских осужденных из тюрем на оккупированных территориях Донбасса, благодаря чему удалось переместить 166 человек. Также 12 человек переведены из пенитенциарных учреждений аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook опубликовал фото с передачи заключенных.

Он также написал, что на сегодняшний день "178 заключенных удалось переместить из оккупированных территорий".

Напомним, в апреле боевики ДНР вернули на подконтрольную Украине территорию 14 заключенных.