Монетизация субсидий: коммунальные услуги вовремя оплатили не все

Монетизация субсидиий не всеми была воспринята ответственно / УНИАН

Наличные счета за коммунальные услуги оплатили около 75% получателей субсидий в наличной форме.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на информацию генерального директора Директората семьи и социальной поддержке Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко, остальные граждане имеют риск лишиться субсидии, если будут иметь задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн.

"По данным, полученным на текущий момент, в среднем около 75 % получателей субсидии в наличной форме оплатили коммуналку вовремя. Это является положительным результатом, учитывая, что речь идет о первом опыте монетизации субсидий в истории Украины", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСубсидия по-новому: как платить за коммуналкуПо словам чиновника, после того, как гражданин погасит задолженность или заключит договор о ее реструктуризации, субсидия будет переназначена. Получатели, которые, имея на руках наличные, просрочили оплату, в будущем будут получать соцвыплаты исключительно в безналичной форме.

"Важно, чтобы у получателя не было задолженности за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на май 2019 года, когда будет происходить переназначения субсидий на следующий год", - отметил Музыченко.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что в Украине в автоматическом порядке переназначат субсидии на оплату услуг ЖКХ приблизительно трех миллионам домохозяйств, а всем оставшимся необходимо будет писать новое заявление и подавать декларацию о доходах.