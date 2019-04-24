Монетизация субсидий: коммунальные услуги вовремя оплатили не все

24 апреля 2019, 20:02

Имеющие задолженность граждане могут лишиться соцвыплат.

Монетизация субсидиий
Монетизация субсидиий не всеми была воспринята ответственно / УНИАН

Наличные счета за коммунальные услуги оплатили около 75% получателей субсидий в наличной форме.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на информацию генерального директора Директората семьи и социальной поддержке Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко, остальные граждане имеют риск лишиться субсидии, если будут иметь задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн.

"По данным, полученным на текущий момент, в среднем около 75 % получателей субсидии в наличной форме оплатили коммуналку вовремя. Это является положительным результатом, учитывая, что речь идет о первом опыте монетизации субсидий в истории Украины", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСубсидия по-новому: как платить за коммуналкуПо словам чиновника, после того, как гражданин погасит задолженность или заключит договор о ее реструктуризации, субсидия будет переназначена. Получатели, которые, имея на руках наличные, просрочили оплату, в будущем будут получать соцвыплаты исключительно в безналичной форме.

"Важно, чтобы у получателя не было задолженности за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на май 2019 года, когда будет происходить переназначения субсидий на следующий год", - отметил Музыченко.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что в Украине в автоматическом порядке переназначат субсидии на оплату услуг ЖКХ приблизительно трех миллионам домохозяйств, а всем оставшимся необходимо будет писать новое заявление и подавать декларацию о доходах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
минсоцполитики субсидии
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:13
В Раде хотят уволить Вятровича
20:47
Раздача Россией паспортов в ЛДНР: Тука спрогнозировал развитие событий
20:45
Динамо – Шахтер 0:0 - в концовке матча гости не сумели дожать киевлян Видео
20:02
Монетизация субсидий: коммунальные услуги вовремя оплатили не все
19:58
"Загнать под себя депутатов": нардеп объяснил, зачем Порошенко "пугалка" о досрочных выборах Рады Видео
19:32
"Решили сжечь мосты с Зеленским": в соцсетях возмущены раздачей российских паспортов в ЛДНР
19:25
РФ перешла "красные линии": Порошенко прокомментировал раздачу российских паспортов на Донбассе Видео
18:56
"РФ признала себя оккупантом": у Зеленского оценили раздачу российских паспортов на Донбассе Видео
18:26
"Не потерпим": Путин нашел причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
18:04
"Требует расследования": журналист заявил о фальсификациях на выборах в Донецкой области
18:00
Динамо - Шахтер: прямая видеотрансляция матча 25-го тура УПЛ Видео
17:52
В Квартале 95 рассказали, кто заменит Зеленского в проектах студии Видео
17:35
Почти лето: синоптик рассказала о погоде в чистый четверг
17:33
Глава Окружного суда рассказал, до какого срока Зеленский может распустить Раду Видео
17:10
Политолог объяснил, как ограничение полномочий Зеленского ударит по Порошенко Видео
16:57
"Наглый шаг": Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения РФ выдавать паспорта жителям ОРДЛО Видео
16:35
У Зеленского ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО и введении миротворцев на Донбасс
16:08
Ирина Цывина умерла: все, что известно о смерти актрисы из сериала Кадетство Фото
15:41
"Краш-тест для президента": эксперт объяснил игру Порошенко по обрезанию полномочий Зеленского Видео
15:40
Многоходовка: что стоит за уходом губернаторов со своих должностей
15:31
Фильмы Marvel: в каком порядке смотреть киноленты перед Мстители: Финал Видео
15:17
С барского плеча: Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса
15:12
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать Видео
14:59
Выстрел в ногу: почему Порошенко зря старается умножить Зеленского на ноль
14:50
"Ждем с конвоем и наручниками": Луценко оценил желание Януковича вернуться в Украину Видео
14:37
У Путина заинтересовались позицией Зеленского по арестованным в Украине россиянам Видео
14:19
Выборы в Индонезии: от переутомления при подсчете голосов умерли почти 140 человек Видео
14:11
Нефтяная удавка от РФ: эксперты рассказали, насколько вырастут цены на бензин и газ в Украине Видео
13:51
Парубий рассказал, при каких условиях запустит свою отставку
13:22
"В Кремле будут улыбаться": политолог рассказал, как Путин может заманить Зеленского в ловушку Видео
13:22
Секретность изобретений: Украина вышла из еще одного соглашения с Россией и странами СНГ Видео
13:00
Эксперты объяснили, как и зачем Гройсман "подложит свинью" Порошенко
12:57
Трамп и Пенс "с нетерпением" ждут начала работы с Зеленским Видео
12:23
У Зеленского потребовали от Нафтогаза, Кабмина и МВФ снизить украинцам цены на газ Видео
11:57
Стало известно, когда Зеленский в последний раз предстанет в роли шоумена Видео
11:50
Мог ли Порошенко победить Зеленского? мнение
11:46
"Еврей во главе украинских фашистов": чешские СМИ угодили в скандал из-за статьи о Зеленском Видео
11:26
Глава Одесской полиции решил уйти в отставку Видео
11:10
Сбить еще до взлета: в Раде собрались ограничить полномочия Зеленского, важные нюансы Видео
10:50
Пасха 2019: как приготовить самый вкусный пасхальный кулич Видео
10:48
"Сколько, бл*ть, можно?": Maruv жестко обматерила МАУ за кражу вещей из ее багажа Видео
10:44
Разочарования не будет: три вещи, которые надо сделать Зеленскому мнение
10:31
Майские праздники 2019: как работают Новая Почта, Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк на Пасху Видео
10:27
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде: опубликованы фото и видео Видео
09:59
"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем Видео
09:45
Российская оппозиционерка пояснила, почему Зеленский как президент Украины пугает Кремль
09:31
"Страшное восковое чудище без возраста": Анжелика Варум шокирована своим лицом
09:18
В Кремле от Зеленского ждут первого шага мнение
09:13
Российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой
09:10
Международный день секретаря 2019 – открытки и тексты Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться