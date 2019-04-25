Команда Зеленского разработала законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Владимир Зеленский встретился с Линасом Линкявичусом / пресс-служба В.Зеленского

Команда Владимира Зеленского разработала законопроект, который должен возобновить ответственность за незаконное обогащение.

Во время встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом Зеленский обратился за помощью в создании международной медиа-организации, которая осуществляла бы вещание на оккупированных территориях, при этом отстаивала проукраинскую позицию, сообщили в его пресс-службе.

В свою очередь Линкявичус напомнил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине. "Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - отметил он.

Кроме того, Линкявичус поздравил Зеленского с победой и предложил помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системы. "Везде, где мы могли бы содействовать и быть полезными, можете на нас положиться", - заверил он.

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Министр сообщил о большом интересе к новоизбранному президенту в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой же возможности посетить международные мероприятия на уровне Евросоюза.

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Ранее в Сети был опубликован список нардепов, просивших об этом отмене статьи за незаконное обогащение. Позднее в Евросоюзе разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.