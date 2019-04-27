Синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019

В мае 2019 в Украине температура будет немного выше средних многолетних значений, спрогнозировали синоптики / dziuboczka.livejournal.com

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений.

В мае 2019 в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах — до 134 мм, а на остальной территории государства — 34-89 мм, спрогнозировали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, такие показатели по осадкам находятся в пределах средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура (в мае 2019 — Ред.) прогнозируется 15-18 градусов, в горных районах — 11-13 градусов, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", — отметили в Укргидрометцентре.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки. Потом народный синоптик Леонид Горбань говорил, что к 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до +26...+29 градусов.