Стала известна причина смертельного взрыва на шахте Схидкарбон

На шахте Схидкарбон произошла серия взрывов / mchs-lnr

Нарушение техники безопасности стало причиной смертельного взрыва на шахте Схидкарбон на оккупированной Россией территории Луганской области.

По словам представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на шахте на 90%, что была превышена концентрация газа метана.

"То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного, это мини-шахта, там 20 человек. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - сказал он в эфире 112 Украина.

Кроме того, по его данным, взрыв на шахте Схидкарбон был не один.

"Был первый мощный взрыв, потом ещё два локальных", - добавил Лисянский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате взрыва на шахте Схидкарбон погибли 17 горняков.