Страшная трагедия в "ЛНР": возросло число жертв взрыва на шахте

В результате взрыва на шахте Схидкарбон на оккупированной Россией территории Луганской области погибли 17 горняков.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте Схидкарбон утром 25 апреля.

Шахта находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района (оккупированная территория).

Со второго полугодия 2014 года в связи с российской агрессией деятельность предприятия была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность.

Ранее на шахте в Торецке произошла трагедия: в результате погиб горняк.