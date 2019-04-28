В Житомире съели 100-килограммовую шоколадную писанку: опубликованы фото

В честь праздника Пасхи в Житомире изготовили 100-килограммовую шоколадную писанку, расписанную яркими узорами.

Местные жители показали в соцсетях, как некоторое время шедевром полюбовались, а затем разбили на кусочки.

Торжественное разбитие писанки состоялось на улице Площадь Победы в день Воскресения Христова. Шоколадное лакомство раскололи на множество кусочков и угощали всех желающих. Любителей сладенького собралось немало, а для детей это был настоящий праздник.

"В Пасхальный день, 28 апреля, приглашаем в нашу мастерскую светлых и искренних душой детей, которые будут смаковать 100 килограммовое шоколадное яйцо", - написала организатор действа, анонсируя мероприятие.

Напомним, накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.