Супрун рассказала о вреде социальных сетей

Ульяна Супрун / Znaj

Социальные сети оказывают негативное воздействие на психическое здоровье людей, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни", — написала она в Facebook.

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При этом Супрун ссылается на исследования специалистов, которые подтверждают появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в соцсетях.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения добавила, что к негативным последствиям соцсетей относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.

Напомним, ранее Супрун высказалась о праздновании Дня солидарности трудящихся.