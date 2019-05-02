Супрун рассказала о вреде социальных сетей

Количество виртуальных друзей не подтверждает социализированность, подчеркнула Ульяна Супрун.
Социальные сети оказывают негативное воздействие на психическое здоровье людей, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда наоборот влияют на ощущение одиночества в реальной жизни", — написала она в Facebook.
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При этом Супрун ссылается на исследования специалистов, которые подтверждают появление дополнительного стресса, повышение чувства тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии после взаимодействий в соцсетях.
Кроме того, и.о. министра здравоохранения добавила, что к негативным последствиям соцсетей относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.
Напомним, ранее Супрун высказалась о праздновании Дня солидарности трудящихся.