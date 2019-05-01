"Этот ужас может повториться": Супрун призвала украинцев отказаться от мифов о "Мире.Труде.Мае"

Ульяна Супрун / УНИАН

Празднование 1 Мая было визитной карточкой Советского Союза как приметы тоталитаризма и "диктатуры пролетариата".

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Чиновница утверждает, что последствия таковой диктатуры Украина и ее жители по сей день ощущает в каждодневной жизни.

"Коллективизация и геноцид украинцев ради проведения индустриализации и перестройки армии. Жестокие репрессии и грубые убийства миллионов людей из всех слоев общества с целью укрепления диктатуры и страха перед режимом большевиков. В то же время, ужасные условия труда и эксплуатация того самого пролетариата, во имя которого вроде бы все и происходило", − сообщает Супрун.

Она полагает, что ничего лучше напускного и гротескного празднования 1 Мая не демонстрировать отношение советским властей к людям как к потенциальным узникам ГУЛАГа – "в СССР не было места для свободных людей, а было только для дешевой рабочей силы".

"Миф о попытке построения коммунизма, которой не дали состояться, и великую страну, которую развалили мощно раскручивается Кремлем. На оккупированных россиянами территориях повторяют самые ужасные практики НКВД. Не будьте носителями мифов о "Мир. Труд. Май", потому что этот ужас может повториться", − подытожила Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун объяснила, сколько белка можно потреблять в день, а также припугнула украинцев уголовной ответственностью за продажу лекарств без рецепта.