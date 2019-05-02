У Зеленского рассказали, кому рассчитывать на амнистию в "ЛДНР"

У Зеленского рассказали, кому рассчитывать на амнистию в ОРДЛО / Цензор.нет

На амнистию стоит рассчитывать лишь тем жителям оккупированного Донбасса, которые могли принять неправильное решение, но мирных граждан и военных не убивали. А вот пророссийские боевики, расстреливавшие украинских бойцов, будут сидеть в тюрьмах.

Об этом советник будущего президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин рассказал в интервью Апострофу.

"Амнистия может касаться только общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат. А мерзавцы, которые принимали участие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит", – пояснил Апаршин.

Читайте такжеЗеленский "дал рецепт" победы Украины в войне на ДонбассеОн также затронул вопросу освобождения украинских военнопленных. По его словам, этим должно заниматься государство, а не политики.

"Именно государство должно обеспечить возвращение наших людей в Украину. Какие условия их возвращения? Я бы вообще сегодня это не обсуждал – там десять на десять, пятнадцать на пятнадцать, хотя Минск предусматривает всех на всех... Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть", – подчеркнул Апаршин.

Ранее у Зеленского оценили риски войсковой операции по освобождению Донбасса. Силовой вариант освобождения оккупированных районов негативно скажется на отношениях Киева с зарубежными партнерами.

Апаршин также рассказал о том, как Украина будет воевать. Он детально и четко высказался по теме военных ударов ВСУ по противникам.