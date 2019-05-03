Главу Конституционного суда не пустили в США из-за решения по незаконному обогащению

Станислав Шевчук не поедет в США после резонансного решения / bigkiev.com.ua

Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку не открыли визу для поездки в США.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook, украинский топ-судья лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении. "Друзья, у председателя Конституционного Суда Украины произошла неприятность. Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции не уверены, что аналогичным образом США поступят и с другими судьям КС и депутатам Верховной Рады, причастными к отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Мотивируя свое решение, Шевчук заявлял, что КСУ поддерживает борьбу с коррупцией, но считает, что формулировки в законодательстве должны быть выписаны более корректно.

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Ранее в Сети был опубликован список нардепов, просивших об этом отмене статьи за незаконное обогащение. Позднее в Евросоюзе разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.