Порошенко похвастался преимуществами украинского паспорта над российским

Президент рассказал о преимуществах украинского паспорта / lovetravel.od.ua

Паспорт гражданина Украины имеет существенное преимущество перед российским в возможностях путешествий по миру.

К такому выводу пришел президент Украины Петр Порошенко, оценивая данные мирового рейтинга Passport Index 2019.

"Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", - подчеркнул глава государства в Facebook.

Отметим, что по данным Passport Index, россияне могут без оформления визы посетить только 117 стран.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на оккупированных территориях Донбасса и жителям аннексированного Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина еще сильнее оторвалась от России в рейтинге паспортов мира.