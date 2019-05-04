В Луганске разыграли фальшивый захват Рейхстага и противостояние на Майдане

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске здание университета задрапировали под Рейхстаг и продемонстрировали реконструкцию его захвата, а также показали бойню активистов с Беркутом на Майдане в 2014 году.

"В Луганске здание университета превратили в фальшивый Рейхстаг и имитировали его штурм. А потом на фоне этого Рейхстага имитировали битву Беркута с активистами Майдана. Причем больше всего это напоминало не Майдан, а события весны 2014, когда по Луганску эти же самые типочки в масках и бегали, и били сотрудников МВД со щитами", - написал в Facebook журналист Денис Казанский.

Автор поста высказал возмущение, что люди, которые пережили обстрелы, военные действия и гибель людей у себя городе, теперь с удовольствием воспроизводят бойню. Именно эти луганчане всегда не скрывали, что ненавидят Майдан, но наряжаются в ненавистный Правый сектор и "бьют" воображаемый Беркут.

"На словах - ЛНРовцы за мир. В реальности - милитаристская шизофрения. Мало боевых действий на фронте. Нужно еще поиграться в войнушку, повысить угар насилия и дичи", - написал журналист.

Казанский резюмировал, что безумие современного Луганска не имеет границ.

Напомним, миграционная служба так называемой "Луганской народной республики" уже объявила сроки приема заявлений на получение российских паспортов.