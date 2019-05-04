В Луганске разыграли фальшивый захват Рейхстага и противостояние на Майдане

4 мая 2019, 17:29

В безумном спектакле показали, помимо прочего, противостояние сотрудников Беркута и активистов.

  • Рейхстаг и Майдан в Луганске Фото: Луганский информационный центр
  • Рейхстаг и Майдан в Луганске Фото: Луганский информационный центр
  • Рейхстаг и Майдан в Луганске Фото: Луганский информационный центр
  • Рейхстаг и Майдан в Луганске Фото: Луганский информационный центр
  • Рейхстаг и Майдан в Луганске Фото: Луганский информационный центр
  • Рейхстаг и Майдан в Луганске Фото: Луганский информационный центр

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске здание университета задрапировали под Рейхстаг и продемонстрировали реконструкцию его захвата, а также показали бойню активистов с Беркутом на Майдане в 2014 году.

"В Луганске здание университета превратили в фальшивый Рейхстаг и имитировали его штурм. А потом на фоне этого Рейхстага имитировали битву Беркута с активистами Майдана. Причем больше всего это напоминало не Майдан, а события весны 2014, когда по Луганску эти же самые типочки в масках и бегали, и били сотрудников МВД со щитами", - написал в Facebook журналист Денис Казанский.

Автор поста высказал возмущение, что люди, которые пережили обстрелы, военные действия и гибель людей у себя городе, теперь с удовольствием воспроизводят бойню. Именно эти луганчане всегда не скрывали, что ненавидят Майдан, но наряжаются в ненавистный Правый сектор и "бьют" воображаемый Беркут.

"На словах - ЛНРовцы за мир. В реальности - милитаристская шизофрения. Мало боевых действий на фронте. Нужно еще поиграться в войнушку, повысить угар насилия и дичи", - написал журналист.

Казанский резюмировал, что безумие современного Луганска не имеет границ.

Напомним, миграционная служба так называемой "Луганской народной республики" уже объявила сроки приема заявлений на получение российских паспортов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Майдан ЛНР Беркут Луганск реконструкция Рейхстаг Денис Казанский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:52
"У нас общее видение": сенатор США рассказал о планах на работу с Зеленским
17:29
В Луганске разыграли фальшивый захват Рейхстага и противостояние на Майдане Фото
17:26
"Красные провокации": Вятрович высказался за отмену выходного 9 мая Видео
16:57
Жуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комики Видео
16:28
"Голоса будут": в Раде прокомментировали назначение даты инаугурации Зеленского
16:06
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
15:58
"Есть несколько ходов": Зеленский рассказал о подготовке ответа на раздачу паспортов РФ на Донбассе
15:33
В парке Киева нашли повешенным парня, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
15:22
Зеленский назвал вероятную дату своей инаугурации Видео
15:03
"Уважают только силу": Ницой высказалсь о борьбе за украинский язык
14:43
"Новые границы в Европе": в ПАСЕ оценили шансы на сохранение членства РФ
14:31
"Назад в Турцию": экс-муж Ани Лорак лишился бизнеса в Киеве
14:25
"Ш*лава, а не дама": в Сети разнесли фото Ксении Собчак в тюрбане
13:58
Тревожный прогноз: синоптик рассказала, какие области Украины накроют дожди с грозами
13:39
"Все время голая!": Ольга Бузова разозлила сеть сексуальными фото с отдыха Видео
13:31
В Черкассах известный журналист попал в реанимацию после жестокого избиения Видео
13:25
В Раде анонсировали встречу Зеленского с лидерами фракций
12:56
"Показывали врага Украины Путина": в гимназии Черкасс разгорелся скандал с советскими песнями Видео
12:38
Насте Каменских – 32: как певице удалось похудеть, фото до и после
12:15
"Я устал и ухожу": еще один украинский топ-чиновник заявил об отставке
11:52
Порошенко похвастался преимуществами украинского паспорта над российским
11:32
"Инаугурация и работа Рады": СМИ рассказали о встрече Зеленского и Парубия
11:29
Непочатый край работы: в МВФ оценили перспективы реформ в Украине
11:11
При Зеленском в отношениях с Россией сложится грузинская модель мнение
10:57
"Любимая Настечка!": Потап посвятил трогательный стих Каменских в честь ее дня рождения
10:40
"Грозы, град, шквалы": ряду регионов Украины светят погодные неприятности
10:35
Кличко сделал промо Киеву в США, разыграв на благотворительном аукционе экскурсию по городу Видео
10:30
"Еще немного дряблая": Регина Тодоренко показала фигуру после родов без фотошопа
10:29
Украине придется жить ближайшее десятилетие с неразрешимими проблемами мнение
10:10
Уничтожена молодая женщина-командир из бригады "мотострелков ДНР" — "Штирлиц"
09:59
"Приплюснутая жопа с целлюлитом": в Сети показали реальное фото ягодиц Анны Седоковой
09:40
СМИ раскрыли подробности ограбления дома нардепа Пинзеника Видео
09:29
"Куда делись сиси?": Настя Каменских озадачила сеть пикантным фото в купальнике
09:10
В Минздраве объяснили, почему плохо "уметь пить"
08:44
"Российский обман": Трамп расхвалил телефонный разговор с Путиным
08:37
Команде Зеленского пора снимать пластмассовые короны мнение
08:23
Эксперт назвала два простых шага для похудения к лету
07:55
Канцлер Австрии рассказал о "дружеском разговоре" с Зеленским
07:25
Жителям "ДНР" вместе с паспортами России достаются "военные билеты" — СМИ
07:18
Присоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только Украина мнение
06:57
Синоптик дал прогноз по Украине на День победы
06:39
Землю накрывает первая сильная магнитная буря мая 2019: что делать Видео
06:23
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью Видео
06:06
Мэр Запорожья попал в больницу: названа причина
05:53
Красная горка 2019: что нельзя делать в этот день Видео
05:30
"Перебор" с ценами на АЗС: эксперты дали прогноз для автовладельцев
05:12
РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала по захваченным украинским морякам
04:32
Алина Гросу показала пышный бюст на отдыхе
04:01
"Будет стоить прилично": муж Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП
03:35
Диетолог раскрыла, какие ягоды помогают выработке полезного холестерина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться