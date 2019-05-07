В НАБУ завели дело против Парубия

Андрей Парубий / УНИАН

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыли уголовное производство по факту вероятного нецелевого использования денег из госказны главой украинского парламента Андреем Парубием.

Об этом сообщает портал "Украинские Новости".

"10 апреля 2019 года уполномоченным лицом Национального бюро во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 02 апреля 2019 года по делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса", - сообщается в официальном ответе НАБУ на запрос журналистов.

Напомним, ранее НАБУ вызвало на допрос одного из ближайших соратников президента Порошенко (по совместительству - замглавы фракции "БПП" в Раде) Игоря Кононенко, а также коммерсантов (и владельцев киевского Динамо) Григория и Игоря Суркисов.