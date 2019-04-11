НАБУ вызвало на допрос Кононенко

11 апреля 2019, 12:52

Ведомство таким образом отреагировало на расследование журналистов.

Игорь Кононенко
Игорь Кононенко / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Как сообщает Радио Свобода, ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго - по просьбе журналистов они были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающими с правительством США.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркис Г.М., Суркис И.Р", - говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов Радио Свобода.

Ранее президент Петр Порошенко не захотел комментировать расследование о причастности его соратника и бизнес-партнера Игоря Кононенко к хищениям в облэнерго.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом причастны к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
расследование Петр Порошенко допрос Григорий Суркис Игорь Суркис НАБУ Игорь Кононенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:24
Кому дожди, кому +20⁰: синоптик рассказала, во что одеться в пятницу, чтоб не прогадать
13:15
"Зеленского сбил грузовик": в штабе кандидата отреагировали на ролик, опубликованный у Порошенко Видео
13:07
"Потап сделал предложение?": Настя Каменских заинтриговала сеть "свадебным" платьем Фото Видео
12:56
Возврат России в ПАСЕ: чего добилась Москва мнение
12:52
НАБУ вызвало на допрос Кононенко
12:44
Двух зайцев одним махом: у Зеленского предложили Порошенко новый формат дебатов Видео
12:31
"Путин сбежал за ночь": в соцсетях обсуждают новые борды Порошенко Видео
12:30
В Украине посчитали количество миллионеров
12:19
Порошенко сделал ставку на националистическую карту и проиграл мнение
12:08
Такой красоты еще не видели: Тина Кароль покорила сеть откровенным нарядом Фото
11:53
Заражена войной: в чем причина агрессии России мнение
11:51
"Бунт на корабле": стало известно, почему Путин исчез с бордов Порошенко
11:50
Россиян Интернета лишают: закон прошел второе чтение Видео
11:45
Российские полицейские попросили политического убежища в Украине Видео
11:25
Выборы 2019: Зеленский серьезно опережает Порошенко — опрос
11:05
Геращенко сказал, развернет ли Зеленский Украину в сторону России Видео
10:55
ЕС согласился продлить Brexit до 31 октября
10:54
Только два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечке Видео
10:52
Девушка дня Instagram: сексуальная учительница английского языка Дениса Лештачева Фото
10:35
Геращенко спрогнозировал результат возможных переговоров Зеленского и Путина Видео
10:34
Фатальная ошибка, или Как Петр Алексеевич провалил свою избирательную кампанию мнение
10:25
Сколько придется потратить денег на пасхальную корзину в 2019 году Видео
10:23
"Порошенко просто осточертел Украине": журналист объяснил, почему Зеленский в легкую сделает оппонента во втором туре Видео
10:12
Последння соломинка: астролог рассказал, спасут ли дебаты Порошенко от провала
09:40
МВФ спрогнозировал, насколько обвалится гривна до 2024 года
09:27
В Судане госпереворот – СМИ Видео
09:22
Досрочные выборы в Раду: сможет ли новый президент распустить парламент мнение
09:08
The New York Times обвило Украину во вспышке кори в США Видео
08:45
Доллар и евро подскочили практически синхронно Видео
08:37
Ученые рассказали, как "омолодить" память на 40 лет
08:25
Скандальные предвыборные борды Порошенко с Путиным изменили, опубликованы фото
08:10
Порошенко просто завидует Путину мнение
07:50
"Зе енд": у Порошенко показали, как Зеленского "сбивает грузовик" Видео
07:33
Медики рассказали, что нужно сделать ради хорошего и крепкого сна
07:25
Второй тур выборов 2019: Зеленский больше, чем в два раза "обскакал" Порошенко — журналистка Видео
07:14
Штрафы для облгазов: что произошло, и вернут ли украинцам переплаты за газ
06:54
Четыре причины, почему Зеленский разгромит Порошенко во втором туре мнение
06:44
Астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко
06:32
"Разорвет на куски": астролог объяснил, почему России грозит распад
06:15
Надвигаются сразу две мощнейшие магнитные бури апреля 2019: как справиться Видео
05:59
В России показали танк, стреляющий дровами Видео
05:14
"Не трус": эксперт оценил мимику Зеленского Видео
04:49
Интригующе и сексуально: Maruv похвасталась фигурой в белье
04:05
Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна Видео
03:40
Ученые узнали, как погибнет Солнечная система
02:53
"Настоящий хищник": Занимавшаяся сексом с 13-летним школьником учительница "свалила" все на него
02:01
Названы симптомы развития злокачественной опухоли Видео
01:18
На Донбассе и Галичине зафиксировано аномально много голосов в пользу Порошенко
01:09
Polityka: Кто выиграет президентские выборы в Украине
01:09
"Какая обалденная!": жена Ступки похвасталась формами в бикини Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться