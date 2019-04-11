НАБУ вызвало на допрос Кононенко

Игорь Кононенко / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Как сообщает Радио Свобода, ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго - по просьбе журналистов они были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающими с правительством США.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызваны на допрос лица, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркис Г.М., Суркис И.Р", - говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов Радио Свобода.

Ранее президент Петр Порошенко не захотел комментировать расследование о причастности его соратника и бизнес-партнера Игоря Кононенко к хищениям в облэнерго.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом причастны к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.