Эксперт предложил Украине "обломать" российскую агрессию ядерными минами на границе

8 мая 2019, 16:12

По мнению военного эксперта, Киеву стоит использовать опыт времен противостояния ФРГ и ГДР.

Границы
Иллюстративное фото / РИА Новости

Специальные ядерно-минные заграждения на границе с РФ станут для Украины хорошим способом сдерживания российской агрессии.

Соответствующее мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Никто нам не мешает развивать тактическое ядерное оружие. Никто не мешает развивать системы доставки тактического ядерного оружия. Кто нам мешает, фактически, подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время? Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать, извините, в большой государственной тайне", — заявил он.

Читайте также"Есть угроза третьей мировой войны": эксперт спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружияПри этом Козий утверждает – сейчас, все же, вопрос разработки Украиной ядерного оружия не стоит на повестке дня и этот процесс может быть крайне затруднен тем, что не найдется адекватных полигонов для его испытания.

"Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, каким оружием Украина может сдержать РФ, а также оценил перспективы восстановления Украиной статуса ядерной державы.

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Мины ядерное оружие российская агрессия Украина
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