Скандал на Киевщине: медики выбросили пьяного пациента из скорой

Медиков обвинили в ненадлежащем выполнении обязанностей / УНИАН

В Киевской области правоохранители открыли уголовное производство за ненадлежащее выполнение медиками своих обязанностей, которое привело к тяжелым последствиям для больного.

В селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района при вызове для оказания медицинской помощи местному жителю, сотрудники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили больного без сознания в дом сельского головы и бросили у забора.

При этом сельский голова повторно вызвал бригаду экстренной медицинской помощи в том же самом составе, и тогда уже больного забрали в Переяслав-Хмельницкую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Через два дня больной скончался в реанимации.

Местной прокуратуре об инциденте сообщили 25 апреля. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кировоградской области младенец внезапно умер после визита к врачу.