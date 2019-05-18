Синоптики предупредили о погодных неприятностях в Украине: каким областям грозит непогода

18 мая 2019, 10:53

Запад нашей страны накроют дожди, отметили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине — В субботу на западе Украины будут грозы, предупредили синоптики
В субботу на западе Украины будут грозы, предупредили синоптики / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в субботу, 18 мая, в ряде областей нашей страны ожидаются грозы.

Погодные неприятности грозят западным областям, Виннитчине и Одесской области, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, дожди и грозы ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На западе нашей страны днем минимальная температура воздуха составит +22 градуса, а максимальная — +25. На Виннитчине днем прогнозируется +24…+26, а на Одесчине — +26…+28 градусов.Читайте такжеСмерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса, опубликованы фото

Погода в Украине — В субботу на западе Украины будут грозы, предупредили синоптики
В субботу на западе Украины будут грозы, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу и воскресенье, 18-19 мая, на севере, востоке, большей части юга и центра Украины "будет июль, а не май" — ожидается сухая солнечная погода, днем температура может превысить +30 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.

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