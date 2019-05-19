"Было стыдно": экс-глава протокола президента рассказал о внешнем виде Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Украинским дипломатам зачастую бывало стыдно за недостойный внешний вид Петра Порошенко на международных мероприятиях.

Как подчеркнул глава протокола президента Украины Юрий Ладный в интервью Вестям, Порошенко всегда этим пренебрегал.

"Первое лицо, как и любой человек, должно иметь пристойный внешний вид – выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок.

Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", — добавил он.

Напомним, ранее Порошенко высмеяли из-за появления на публике в заправленном в ширинку пиджаке.