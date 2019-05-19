"Было стыдно": экс-глава протокола президента рассказал о внешнем виде Порошенко

Украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица, подчеркнул Юрий Ладный.
Украинским дипломатам зачастую бывало стыдно за недостойный внешний вид Петра Порошенко на международных мероприятиях.
Как подчеркнул глава протокола президента Украины Юрий Ладный в интервью Вестям, Порошенко всегда этим пренебрегал.
"Первое лицо, как и любой человек, должно иметь пристойный внешний вид – выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок.
Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", — добавил он.
Напомним, ранее Порошенко высмеяли из-за появления на публике в заправленном в ширинку пиджаке.