"Живой труп": известная телеведущая призналась в смертельной болезни

Янина Соколова победила рак / facebook.com/yanina.sokolova

35-летняя украинская телеведущая и актриса Янина Соколова сегодня огорошила социальные сети исповедью, что семь месяцев назад у нее диагностировали рак.

Ведущая проектов Вечер с Яниной Соколовой и Рандеву опубликовала фото, на котором показала, как выглядит сейчас - после лучевых терапий и химиотерапии.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК. За 7 месяцев я его поборола", - начала свое откровенное признание в Facebook журналистка.

Она отметила, что публичная жизнь часто отличается от реальной, и когда граждане Украины активно обсуждали скандальный эфир с Приходько, который вышел в ноябре, она лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам и с "дырками в животе".

За семь месяцев Янина Соколова пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, в результате чего она потеряла волосы, брови, ресницы.

"Во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - пишет Соколова.

Также телеведущая обратила внимание, что украинское общество пока не готово сосущестовать с теми, кому поставили ужасный диагноз – онкология.

"Для среднестатистического украинца лисый человек с признаками ослабленного организма - живой труп. Испорченный материал. Мусор, который не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того, слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе", - излила душу Соколова.

Телеведущая также поблагодарила всех тех, кто не отвернулся от нее в этот сложный период жизни, и рассказала о планах посвятить вторую половину своей жизни теме, которая поглотила ее полностью.

Отметим, что всего за 4 часа после публикации отметку нравится к откровению Янины Соколовой поставили свыше 47 тысяч пользователей Сети. Более 42 000 человек поделились этим сообщением на своих страницах. Людей настолько тронула трогательная и страшная история украинской телеведущей о ее борьбе с раком, что они оставили под сообщением более 3000 комментариев. Люди сочувствуют журналистке, понимают ее, восхищаются ее силой, благодарят за мужество и желают крепкого здоровья.

Напомним, ранее известная украинская актриса и телеведущая Янина Соколова кинула через Facebook вызов на дебаты российской телепропагандистке Ольге Скабеевой на дебаты.

Также ранее журналист 5 канала и автор программы Рандеву Янина Соколова ответила на обвинения Анастасии Приходько, которая считает, что нашумевшее интервью с ней было заказано командой президента.