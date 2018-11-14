"Мы показали, кем вы являетесь": Соколова ответила Приходько из-за обвинений в заказном интервью

Соколова опровергла обвинение в продажности / Фото: скриншот из видео

Журналист 5 канала и автор программы "Рандеву" Янина Соколова ответила на обвинения Анастасии Приходько, которая считает, что нашумевшее интервью с ней было заказано командой президента.

"Я и моя команда - люди принципов. Об этом знает и руководство канала, и все гости, которые когда-либо были героями "Рандеву". Мне все равно, кто из политиков передо мной. Президент, министр или будущий член парламента. Люди, которые управляют страной или имеют целью это делать, должны быть компетентными, честными и справедливыми", - написала Соколова в Facebook.

Журналист заявила, что сейчас Украина переживает времена перемен, а общество устало от лжи. По ее мнению, каждый должен делать свою работу добросовестно, и лишь в этом случае Украину ждет успех.

"Каждую неделю в "Рандеву" мы показываем, кто есть кто. На прошлой неделе мы показали, кем являетесь вы. Наша совесть чиста. А намерения - благородные. Быть честным просто. Это наиболее комфортное состояние из всех. Мы -такие. Советуем попробовать и вам", - написала автор.

Соколова пожелала Приходько, чтобы это интервью стало для нее уроком и основанием для выводов.

Напомним, Приходько прервала запись телевизионного интервью после ряда неудобных вопросов, которые касались Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина". Позже она заявила, что интервью было проплачено командой Порошенко, а вопросы – откровенной манипуляцией.