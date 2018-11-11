"Савченко №2": в Сети высмеяли Приходько, сбежавшую с записи интервью

Анастасия Приходько / Главред

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая недавно заявила о завершении творческой карьеры, прервала запись телевизионного интервью после ряда неудобных вопросов.

Отметим, что журналистка Янина Соколова спрашивала Приходько о завершении конфликта на Донбассе, позиции "Батькивщины" и ее лидера Юлии Тимошенко по ряду острых вопросов. При этом Приходько отвечала неуверенно, а за кадром ей активно помогали и подсказывали ответы члены ее "группы поддержки".

После прерванного интервью один из членов "группы поддержки", представившийся Константином, попросил отнестись к Приходько с пониманием и объяснил это тем, что она лишь начинает свою политическую карьеру.

"У нее была встреча с Юлией Владимировной, она решила идти в эту команду, но понятно, что ее нужно еще учить и учить", - попытался оправдать Приходько Константин.

На что Соколова резонно заметила: "Тогда нужно просто не ходить на интервью".

Отметим, что прерванное интервью Приходько вызвало волну нелицеприятных комментариев в Сети:

"Боже какой ужас, так опозориться... это даже не Савченко и не царев, это гораздо большее дно...", "Точно гадя - такая же тупая и истеричная", "Зганьбила себе. Боже, яка ж вона дура!", "Дааа тупенькая это слабо сказано по отношению к Насте...", "У нас друга Гадя з' явилася", "Представляю как тяжело было сдерживаться ведущей что бы не заржать", "Савченко №2", "Настя алчная или просто глупая?", "Дурочка с переулочка", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее Приходько заявила о том, что идет в политику.