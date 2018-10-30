Приходько идет в политику с партией "Батькивщина"

Приходько решила сменить сцену на политику / Фото: Facebook/Анастасия Приходько

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно заявила о завершении творческой карьеры, планирует покорять украинский политический олимп, присоединившись к партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что, как у политика, у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины", - сообщила певица на своей странице в Facebook.

По словам Приходько, первые шаги в политике она намерена сделать в команде Тимошенко, поскольку считает ее самым сильным политиком Украины. Она отметила, что получала предложения от различных политсил страны. Исполнительница добавила, что свои решения всегда тщательно обдумывает и желание присоединиться к "Батькивщине" является взвешенным.

"Почему именно Ю. В. Тимошенко и партия "Батькивщина"? Потому что я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами. Те планы, которые обсуждаются сейчас на форумах Нового курса Украины, близки мне по духу, и я верю, что реализация этих планов приведет к процветанию нашей Родины", - добавила певица.

Приходько отметила, что в команде Тимошенко намерена реализовать свой потенциал политика, в составе этой партии планирует стать народным депутатом и надеется на поддержку украинцев.

Напомним, ранее мать известной певицы, заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько Оксана считает, что ее дочь решила уйти со сцены из-за обиды, боли и разочарования.