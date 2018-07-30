"У нас большие амбиции". Приходько собралась идти в политику с Ярошем: видео

Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько вместе с командиром "Украинской добровольческой армии" (УДА) Дмитрием Ярошем намеревается организовать свое общественно-политическое движение.

Соответствующую информацию она озвучила в эфире одного из украинских телеканалов. "И мы заявим (публично – "Главред") об этом движении. У нас очень большие амбиции", − подчеркнула Приходько.

Далее, отвечая на вопрос, намерена ли певица участвовать в выборах в Раду, которые назначены на осень 2019-го, она сказала: "Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии"".

Однако Приходько твердо пообещала, что если станет нардепом, то прекратит певческую карьеру – "потому что нельзя усидеть на двух стульях".

Напомним, ранее Приходько рассказала, как ее обманом "затянули" сниматься в предвыборном ролике Порошенко.