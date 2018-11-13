"Команда Порошенко ведет подлую игру": Приходько оправдала уход со скандального интервью

13 ноября 2018, 19:26

Новоиспеченный политик считает, что журналист открыто манипулировала и лгала.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько после долгой паузы прокомментировала скандальное интервью / Главред

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая покинула сцену и решила идти в политику с командой Юлии Тимошенко, заявила, что покинула эфир программы "Рандеву" на 5 канале, потому что не ожидала такого поведения от журналиста Янины Соколовой, поскольку уже ранее записывала с ней интервью.

"На всех эфирах, я всегда говорю: "Я еще не политик, и только становлюсь на этот путь. Конечно, мне нужно многому учиться, что я и делаю". Но даже при этом, я не была готова к такому напору в адрес Юлии Тимошенко. Вопросы были построены так, чтобы в первую очередь унизить человека, которого не было в студии и манипулировать информацией. Откровенно говоря, я не ожидала такого подхода и растерялась", - написала экс-певица на своей странице в Facebook.

Приходько убеждена, что журналист пыталась очернить Тимошенко с помощью интервью, манипулируя неправдивой информацией.  Она добавила, что такой подход является подлым и станет для новоиспеченного политика хорошим уроком.

"Но главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться у власти", - подытожила политик.

/ Фото: скрин Facebook/Анастасия Приходько

Напомним, Приходько прервала запись телевизионного интервью после ряда неудобных вопросов, которые касались Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина".

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