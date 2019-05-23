"Пустите хоть в суд": Саакашвили требует от Зеленского вернуть ему гражданство

23 мая 2019, 10:34

Фотокопии письма экс-президента Грузии его адвокат обнародовал в Facebook.

Саакашвили
Саакашвили требует от Зеленского вернуть ему гражданство / Униан

Михеил Саакашвили упорен в своем желании вернуть себе украинское гражданство.

Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал обращение на имя президента Владимира Зеленского о "восстановлении справедливости возвращении гражданства" Саакашвили.

Также у себя в Facebook он обнародовал письмо экс-главы Грузии.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", — пишет Саакашвили.

Читайте также"Пора возвращаться": экс-соратник Януковича Портнов засветился в УкраинеПри этом Саакшвили попросил, если Зеленский решит не возвращать ему гражданство, — то хотя бы позволить пограничникам пропустить его на территорию Украины, чтобы он мог самолично защищать свои права в суде.

Ранее Саакашвили отреагировал на заявление Владимира Путина, который рекомендовал Владимиру Зеленскому вернуть грузинскому политику украинское гражданство.

"Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приемы вашей политики двойных стандартов — требовать от Владимира Зеленского, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать. Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!" — резюмировал политик.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы объяснил, почему Зеленскому нужен СаакашвилиНапомним, в конце мая 2015 года Петр Порошенко дал Михеилу Саакашвили украинское гражданство и назначил экс-президента Грузии главой Одесской ОГА. В начале ноября 2016-го президент решил уволить Саакашвили с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года.

Читайте такжеПод покровом ночи Коломойский прилетел в УкраинуВ апреле в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины напомнили, что Саакашвили ранее незаконно пересекал государственную границу Украину. Поэтому вернуться в Украину раньше 2021 года тот не может.

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