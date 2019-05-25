"День освобождения от Порошенко": украинцы создали петицию за выходной 20 мая

25 мая 2019, 12:41

На момент публикации материала петиция о выходном 20 мая собрала 541 голос из 25000.

Порошенко
Украинцы хотят выходной 20 мая / Скриншот

На сайте президента Украины в день инаугурации Владимира Зеленского появилось прошение о присвоении Петру Порошенко звания "Героя Украины". За все время петицию согласились подписать всего 1300 человек.

Автор петиции №22/053242-эп некая Любовь Блажчук просит "присвоить звание "героя Украины" президенту Петру Алексеевичу Порошенко.

"Прошу присвоить звание Героя Украины президенту Петру Алексеевичу Порошенко! По Томос, Язык, ЕС, за Армию, за сохранение целостности нашего государства! За неутомимый труд, за бессонные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможное для нас, мы стали Нацией !!!", - написано в сообщении под петицией на сайте президента Украины.

Отметим, что на момент публикации материала петиция собрала 1716 голосов из необходимых для рассмотрения 25 000.

В свою очередь, появилась также петиция №22/053448-еп с требованием объявить 20 мая Государственным праздником, а именно "Днем освобождения Украины от Порошенко". Инициировал ее создание некий Максим Березняк.

"Уважаемый господин Президент, 20-го мая 2019 состоялось знаменательное событие. Наконец Украина лишилась президента Порошенко. Большинство граждан восприняло это событие как праздник. Поэтому прошу на законодательном уровне объявить 20 мая Государственным праздником и отмечать со всеми торжествами", - сказано  в сообщении петиции.

На момент публикации материала петиция собрала 541 голос из необходимых для рассмотрения 25000.

Обратим внимание, что на сайте Президента наблюдается ажиотаж. Петиции появляются со скоростью ветра. Только сегодня, в выходной день 25 мая, на сайте президента появилось несколько десятков прошений.  Дошло уже до сбсурда – люди создали петицию с требованием "работать", и даже "отменить петиции".

Напомним, 22 мая на сайте президента появилась петиция за отставку президента Владимира Зеленского, в тот же день она набрала 25 тысяч голосов — такое количество голосов необходимо для того, чтобы ее рассмотрел глава государства.

Чуть позже в АП прокомментировали петицию за отставку Владимира Зеленского.

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Петр Порошенко петиция новости Украины
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