Импичмент Зеленского станет гирькой в политических торгах

Законопроект об импичменте президента, поданный Владимиром Зеленским, депутаты планируют рассмотреть в ближайшие дни.

Сейчас документ находится на рассмотрении регламентного комитета. И скорей всего за будут голосовать на следующей пленарной неделе – в начале июня.

В чем суть закона

Юрист Андрей Ирклиенко объяснил Главреду процедуру привлечения к суду высших должностных лиц государства, которая прописана в инициативе Зеленского

"Этот законопроект даёт право отстранить президента от власти как главную фигуру страны от исполнения полномочий и создает особенный порядок расследования фактов совершения президентом страны преступлений. Это может быть государственная измена либо любое другое преступление, которое подпадает под уголовную ответственность", - говорит Ирклиенко.

Также, в законе прописано, что вопрос о смещении президента инициируется конституционным большинством в Раде – это более 300 голосов. И прописана процедура самого импичмента.

"Для этого создается специальная следственная комиссия, куда входят специальные прокуроры, которые назначены по квоте парламента и являются юристами. В этих комиссиях могут принимать участие судьи Конституционного и Верховного судов. Комиссия будет заслушивать доклады о фактах преступления президента. А решение об импичменте будут принимать путём тайного голосования", - говорит Ирклиенко.

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Если же глава государства покинет свой пост по собственному желанию, то процедуру о смещении президента прекратят.

"Закон позволит "дисциплинировать" высшее лицо государства от нарушений Конституции и законодательства. И тому есть примеры. В 2010-ом федерального президента Германии отстранили от власти за то, что взял кредит в банке у своего друга. Президента Южной Кореи отстранили после обвинения в коррупции. Поэтому, если положение будет принято вместе с законом о незаконном обогащении, мы сможем приблизить наше общество ещё ближе к ЕС и НАТО", - объяснил нам юрист.

Защитит от неадекватных людей

Политконсультант Николай Спиридонов говорит, что все предыдущие президенты были против подобного закона, поэтому всячески блокировали попытки легитимизировать процедуру импичмента.

"Теоретически должна быть ответственность президента, это жизнь, и на посту главы государства может оказаться неадекватный человек. Соответственно необходим механизм, который позволит отстранить человека от этой должности. Теоретическая возможность импичмента как-бы присутствовала, но на практике она вообще не работала. И законодательная инициатива Зеленского предусматривает такую норму, которая будет действенной", - говорит Спиридонов.

Верховная Рада с большой вероятностью проголосует за закон, считает эксперт.

"Хотя бы потому, что Зеленский раздразнил депутатов. В своей первой речи на посту президента он заявил, мол, принимайте законопроекты, а потом я вас все равно разгоню. Поэтому парламент вчера не проголосовал за отставку Кабмина и хоть в каком-то виде примет законопроект об импичменте. Это будет еще одна гирька в сложных политических торгах. Зеленский Раду распустил, а теперь она будет парировать – а мы можем объявить тебе импичмент. И для системы сдержек и противовесов это может быть и неплохо", - уверяет Спиридонов.

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По его словам, в Украине уже были случаи, когда закон про импичмент мог сыграть важную роль.

"С Януковичем, например, была ситуация, когда его обвиняли в разгоне Майдана. И сейчас одной из причин отстранения президента мог бы стать жесткий разгон акций протеста. Или подозрения в сотрудничестве с Россией, слишком частые нарушения Конституции. Некоторые эксперты считают, что благодаря этому закону Зеленский будет отстранен от должности тем или иным способом еще до конца года. То есть, будут попытки найти какие-то обоснования и механизмы, чтобы применить закон на практике. Я не разделяю этого мнения, считаю, что президенту он не грозит, учитывая количество голосов, которое Зеленский набрал на выборах", - сказал нам эксперт.