В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента

30 мая 2019, 12:28

Ситуация с законопроектом об импичменте продолжает развиваться.

Рада
зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Законопроект о Временных следственных комиссиях (ВСК), напрямую касающиеся процедуры импичмента президента Украины будет вынесен на голосование в Раду на следующей пленарной неделе.

Об этом, в четверг, 30 мая, сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета по вопросам организации работы регламентного комитета парламента Павла Кишкаря.

По словам нардепа, регламентный комитет уже с утреннего времени рассматривает поправки к законопроекту.

"Фракция БПП отозвала около 1000 поправок […]. Я думаю, что сегодня в 16:00 завершим рассматривать остальные. Но рассмотрение законопроекта в этот четверг - невозможно. Скорее всего, голосование за законопроект о ВСК состоится в следующий пленарный четверг", − подытожил Кишкарь.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду свой проект закона об импичменте - уже второй по счету.

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депутаты Верховная Рада Владимир Зеленский импичмент президент Украины
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