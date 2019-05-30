Бунт в Одесской колонии: в Минюсте высмеяли жалобы осужденных и назвали их вымышленными

В Минюсте высмеяли бунт заключенных / facebook.com/DenysChernyshov.official

Бунт в одесской Южной колонии общего режима №51, в результате которого 27 мая заключенные захватили заложников, произошел не по причине плохого питания или ужасных условий содержания, заявил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

"Все надуманные причины, вроде плохих условий и ужасной еды, не более, чем вымышленное объяснения своим действиям", - отметил Чернышов в длинном сообщении на своей странице в Facebook вечером 30 мая.

По его словам, еда и условия содержания не являются для Минюста весомым аргументом.

"Но это не является для нас аргументом, и Министерство юстиции прилагает титанические усилия, чтобы убедить коллег по правительству, народных депутатов увеличить финансирование системы, в том числе и на питание. Идеальным вариантом было бы отдать вопрос питания на аутсорсинг, минимизируя при этом ряд коррупционных рисков. При этом следует отметить, что расходы бюджета возрастут в несколько раз, и откуда их взять (пенсионеры, здравоохранение, армия), - большой вопрос. Но это отдельная тема", - подчеркнул чиновник от минюста.

Чернышов согласился, что условия содержания далеко не совершенны, но это не проблема.

"Мои коллеги несут службу в тех же условиях! И если некоторые за 2-3 года освободятся, то мои коллеги несут службу десятками лет!", - добавил он.

Чернышов пошутил, что в итоге "жители колонии значительно "улучшили" условия содержания своими действиями".

Читайте такжеВ полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии"Я бы еще понял, если бы все закончилось очередной частью! Но сокрушить баню и магазин… И где теперь им самим мыться? За счет кого ремонтировать помещения? Возможно, за счет пенсионеров?! Возможно, детей, потерявших кормильцев из-за их гибели на передовой?! Все это привело к фактическому предотвращению дальнейшего функционирования учреждения в нормальном режиме", - резюмировал он.

Напомним, ранее в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе. Спровоцировали бунт, по мнению ГБР, зверские условия содержания осужденных и неважное качество продуктов питания.