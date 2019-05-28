"Каша с червями": в ГБР озвучили настоящую причину бунта осужденных в Одессе

Осужденные взбунтовались из-за питания / od.npu.gov.ua

27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаев, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в городе Одессе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спровоцировали бунт, по мнению ГБР, зверские условия содержания осужденных и неважное качество продуктов питания. Об этом администрацию колонии регулярно уведомляли, но в ответ была нулевая реакция и заключенные не увидели никаких попыток хотя-бы что-то изменить.

"Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарную технику и другое имущество", — говорится в сообщении.

Читайте такжеВ полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонииРодственники заключенных, в свою очередь, уточнили, что грызня началась несколько дней назад, а причина — все то же непригодное питание: "Даже кашу им подают с червями".

В действиях работников "Южной исправительной колонии № 51" и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Отметим, что бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорил Главреду, что одной из причин бунта в одесской колонии могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация исправительного учреждения.

Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в Одессе в колонии осужденные пытались захватить админздание и пошли на поджог по указанию "воров в законе". Аброськин отмечал, что цель бунта в одесской колонии — дестабилизация ситуации.

Напомним, ранее в полиции уточнили количество пострадавших в результате бунта в одесской колонии.