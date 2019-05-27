В полиции раскрыли "заказчиков" бунта в одесской колонии

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Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в Одессе в колонии осужденные пытались захватить админздание и пошли на поджог по указанию "воров в законе".

Цель бунта в одесской колонии — дестабилизация ситуации, написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, после инцидента в Украине "ворам в законе" будет жить еще труднее.

"…в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата админздания и совершили поджог. Цель — дестабилизировать ситуацию, но... им это не удалось сделать", — отметил первый замглавы Нацполиции.

Напомним, 27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 произошли беспорядки, заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Позже стало известно, что заложников освободили.

По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии. Правоохранители начали производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса.

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорил Главреду, что одной из причин бунта в одесской колонии могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация исправительного учреждения.