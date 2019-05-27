Названа причина бунта в одесской колонии

Одной из причин бунта, который произошел в Одесской исправительной колонии №51, могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация зоны.

"Это никакие не учения, а конфликтная ситуация, которая развивается на протяжении пяти дней. Осужденные колонии недовольны тем, что администрация учреждения раньше позволяла им делать какие-то запрещенные вещи за определенную плату. А сейчас – подняли расценки. И заключенные потребовали, чтобы все оставалось так, как раньше. Но сотрудники колонии, у которых аппетиты возросли, решили им навстречу не идти", - объяснил Главреду ситуацию экс-глава госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По его словам, заключенные в качестве аргумента решили использовать ненадлежащие условия содержания, которое, как и везде по стране, находится не на уровне, прописанном документов Кабмина.

"И как все осужденные, когда им нужно привлечь к себе внимание, они заявили о плохом медобслуживании, питании и так далее. Но такое есть всегда и во всех колониях. И сегодня конфликт находится в горячей стадии. С утра в результате столкновений сотрудники покинули колонию, потому что оставаться там было опасно для жизни. Также на территории колонии был пожар. Администрации там нет и вход затруднен. И тушить его тоже будет очень сложно. Что касается жертв, то телесные повреждения есть у сотрудников и осужденных. К счастью, информация, что кто-то погиб, не подтверждается", - говорит Старенький.

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По его словам, к учреждению уже приехало большое количество сотрудников спецназа.

"Дальше события могут развиваться по двум вариантам. Первый - осужденные уже знают, что их начнут слушать, поэтому могут прекратить сопротивление и сдаться. Второй сценарий таков: если туда зайдут силовики, то всех растащат по разным углам. А потом развезут по разным колониям страны", - уточняет собеседник.

По его словам, в Украине только один раз был подобный бунт – в начале 90-ых в Днепре, когда администрации пришлось покинуть колонию.

"Это было очень давно, в 1991-1992 годах. Тогда таким же образом было захвачено СИЗО в Днепропетровске. Была очень серьезная ситуация и захват заложников. С тех пор это первый подобный случай", - уточнил Старенький.

В СМИ уже появилась информация, что все происходящее в Одессе – учения. Но получить комментарий от правоохранительных органов мы не смогли. В пресс-службе Минюста (это ведомство заведует тюрьмами и колониями) нас отправили к помощнику замминистра юстиции Денису Чернышову Юрию Маслаку. Мол, только он может прояснить ситуацию. Но у помощника выключен телефон.