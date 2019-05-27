Названа причина бунта в одесской колонии

27 мая 2019, 15:28

Сотрудники зоны покинули территорию учреждения. Подобный бун последний раз в Украине произошел 18 лет назад.

Полиция задержала несколько людей. По одной версии, это участники побега, по другой - люди, пришедшие под колонию протестовать против действий администрации исправительного учреждения

Одной из причин бунта, который произошел в Одесской исправительной колонии №51, могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация зоны.

"Это никакие не учения, а конфликтная ситуация, которая развивается на протяжении пяти дней. Осужденные колонии недовольны тем, что администрация учреждения раньше позволяла им делать какие-то запрещенные вещи за определенную плату. А сейчас – подняли расценки. И заключенные потребовали, чтобы все оставалось так, как раньше. Но сотрудники колонии, у которых аппетиты возросли, решили им навстречу не идти", - объяснил Главреду ситуацию экс-глава госпенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

По его словам, заключенные в качестве аргумента решили использовать ненадлежащие условия содержания, которое, как и везде по стране, находится не на уровне, прописанном документов Кабмина.

"И как все осужденные, когда им нужно привлечь к себе внимание, они заявили о плохом медобслуживании, питании и так далее. Но такое есть всегда и во всех колониях. И сегодня конфликт находится в горячей стадии. С утра в результате столкновений сотрудники покинули колонию, потому что оставаться там было опасно для жизни. Также на территории колонии был пожар. Администрации там нет и вход затруднен. И тушить его тоже будет очень сложно. Что касается жертв, то телесные повреждения есть у сотрудников и осужденных. К счастью, информация, что кто-то погиб, не подтверждается", - говорит Старенький.

Читайте такжеМассовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки

По его словам, к учреждению уже приехало большое количество сотрудников спецназа.

"Дальше события могут развиваться по двум вариантам. Первый - осужденные уже знают, что их начнут слушать, поэтому могут прекратить сопротивление и сдаться. Второй сценарий таков: если туда зайдут силовики, то всех растащат по разным углам. А потом развезут по разным колониям страны", - уточняет собеседник.

По его словам, в Украине только один раз был подобный бунт – в начале 90-ых в Днепре, когда администрации пришлось покинуть колонию.

"Это было очень давно, в 1991-1992 годах. Тогда таким же образом было захвачено СИЗО в Днепропетровске. Была очень серьезная ситуация и захват заложников. С тех пор это первый подобный случай", - уточнил Старенький.

В СМИ уже появилась информация, что все происходящее в Одессе – учения. Но получить комментарий от правоохранительных органов мы не смогли. В пресс-службе Минюста (это ведомство заведует тюрьмами и колониями) нас отправили к помощнику замминистра юстиции Денису Чернышову Юрию Маслаку. Мол, только он может прояснить ситуацию. Но у помощника выключен телефон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Одесса колония бунт Сергей Старенький
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:04
В Украине снова меняют тарифы на газ для населения: сколько будем платить в июле
16:00
Арсенал - Челси: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:48
В Киеве на новом мосту еще одно стекло "устало" — соцсети Видео
15:28
Названа причина бунта в одесской колонии
15:27
Партия Зеленского будет набирать кандидатов в депутаты через интернет
15:18
Известный актер из студии Квартал 95 "намылился" в нардепы
15:16
Российская актриса полностью разделась: смелые фото
15:02
Дмитрий Разумков досье
14:44
Побег из колонии в Одессе: 15 сбежавших, шесть заложников, пожар. Все, что известно о бунте заключенных Видео
14:30
В Киеве в конце мая испортится погода — синоптики
14:29
Шевченко довызвал в сборную Украины нового вратаря
14:20
Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото Фото Видео
14:16
"Ждем справедливое решение": У Яценюка обратились к КС по поводу указа о роспуске Рады
13:59
Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге
13:55
Коломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора
13:52
"Что ж ты за корыто держишься?": уволенный из Нацсовета пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
13:41
Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку бомбардиров
13:40
В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам
13:35
В НФ считают, что Рада не может быть эффективной после роспуска
13:24
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
13:23
"Очень злобная, с*ка, власть": 95 квартал обратился к Зеленскому песней Видео
13:22
Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки Фото Видео
13:04
Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос
12:41
Досрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в Раде
12:32
Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов
12:15
Доллар и евро в Украине никак не могут определиться с направлением
12:12
Парубий рассказал, когда Рада уволит Гройсмана
12:03
Синоптик предупредила украинцев о важном погодном нюансе
11:49
Довел судей до слез: на Голос.Діти пришел вероятный победитель шоу Видео
11:38
"Конвульсии Садового": мэр Львова заявил, что люди Порошенко наложили лапу на его кресло
11:22
Официально: стало известно, кто поведет партию Слуга народа на выборы в Раду
11:19
"А где кольца?": Потап и Настя Каменских озадачили сеть фото со свадебного путешествия
11:09
"Есть общие вызовы": Зеленский душевно поздравил нового президента Литвы с победой
10:59
Как США провалили операцию по свержению Мадуро мнение
10:54
"Там партия – братская могила": Коломойский признался, кого поддержит на выборах в Раду
10:40
Песков рассказал, что ждет захваченных украинских моряков
10:19
"Любая девочка этого хочет": Данилко откровенно рассказал о признании Насти Каменских Видео
10:17
Зеленский рассказал, как Раде искупить свои грехи
09:59
Главные новости 26 мая: у Слуги народа появился глава, итоги выборов в Европарламент и обвинение Максаковой
09:58
Абсолютная власть и развращает абсолютно мнение
09:38
"Думала, муж шутит": в Борисполе автобус с пассажирами не доехал к самолету
09:34
"Была живая и настоящая": Ани Лорак едва узнали из-за "тюнинга" внешности
08:46
Как Зеленский нахраписто и незатейливо попытался взять Раду мнение
08:43
Грозы идут на убыль: синоптики рассказали о погоде в начале недели
08:41
"Я тебе как следак говорю!": вдова Вороненкова пожаловалась на прессинг украинских следователей
08:24
Зеленые союзники: с кем "Слуга народа" в Раде пойдет на коалицию мнение
08:02
Гройсман остыл и решил всячески содействовать Зеленскому
07:42
Выборы в Европарламент: зеленых стало больше и усилили влияние антиевропейские силы
07:37
Семен Глузман: 25% избирателей имеют право любить аморального человека – любовь зла
07:15
Плевок против ветра: что может помешать досрочным выборам в Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять