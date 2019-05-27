Побег из колонии в Одессе: 15 сбежавших, шесть заложников, пожар. Все, что известно о бунте заключенных

27 мая 2019, 14:44

Заключенные были возмущены качеством питания и угрозами со стороны администрации колонии.

В Одесской колонии произошел бунт с пожаром, побегом заключенных и взятием заложников
В Одесской колонии произошел бунт с пожаром, побегом заключенных и взятием заложников / Timer-Odessa

В понедельник, 27 мая в одесской Южной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, произошли крупные беспорядки, в результате которых часть заключенных сумела осуществить побег и скрыться в городе.

По неподтвержденной информации, в частном секторе исчезли не менее 15 заключенных. Часть из них удалось задержать.

Порядка 100 человек сейчас забаррикадировались внутри исправительного учреждения. Кроме того, заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников. Также бунтующие люди устроили пожар в части колонии. В настоящий момент он локализован. У здания работают более 10 пожарных машин.

ЖАЛОВАЛИСЬ НА УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

По словам знакомых с ситуацией, заключенные в одесской колонии жаловались на условия содержания: особенно их беспокоило низкое качество пищи. Из-за этого, якобы, и начался конфликт.

"Вызвали на вахту, начали бить, а дальше уже произошел конфликт. Ни о каком побеге не может идти и речи. Убитых нет ни одного, есть поломанные руки и ноги со стороны осужденных", - говорится в сообщении.

Фото питания в Одесской колонии, распространившееся в социальных сетях
Фото питания в Одесской колонии, распространившееся в социальных сетях

По другой версии, бунт связан с обысками, которые проводились у заключенных. Одну из версий, выглядящих наиболее правдоподобно, опубликовало одесское издание Таймер со ссылкой на источник:

"Ряд заключенных отправил фото еды своим товарищам на свободе, кадры были опубликованы в социальных сетях. После этого руководство пенитенциарной службы в Одесской области направило в колонию комиссию, но не для того, чтобы разобраться с вопросом питания заключенных, а с тем, чтобы выяснить, кто сделал и опубликовал фото, и наказать их. На эти действия заключённые и ответили бунтом".

Фото питания в Одесской колонии, распространившееся в социальных сетях
Фото питания в Одесской колонии, распространившееся в социальных сетях

Кроме того, по неподтвержденным данным, администрация колонии решила подавить бунт, вызвав на переговоры авторитетов среди заключенных, однако вместо попытки уладить ситуацию, решила пойти на обострение и заставить приглашенных мыть полы в помещении администрации. По тюремным законам, принуждение к такой работе является тягчайшим оскорблением. Это также могло стать причиной бунта.

Одесское издание Думская сообщает, что, когда люди начали протестовать, начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. Это послужило эскалацией конфликта.

ЗАЛОЖНИКОВ ОТПУСТИЛИ

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, трех врачей и трех охранников, которые были взяты осужденными в заложники, уже освободили.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - добавила Денисова.

Полиция задержала несколько людей. По одной версии, это участники побега, по другой - люди, пришедшие под колонию протестовать против действий администрации исправительного учреждения
Полиция задержала несколько людей. По одной версии, это участники побега, по другой - люди, пришедшие под колонию протестовать против действий администрации исправительного учреждения / Timer-Odessa

По предварительной информации, во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

На территорию спецучреждения зашёл спецназ, поскольку заключенные продолжают держать оборону. Как сообщает Думская, люди вооружены кусками асфальта и плиткой. Однако правоохранители, похоже, не планируют брать баррикады штурмом и делают ставку на переговоры.

По сообщениям Нацполиции, для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

Возбуждено уголовное дело по статье "действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний" (ст. 392 УК).

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