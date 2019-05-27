Массовый побег из одесской колонии: в здании пожар, в городе беспорядки

В одесской колонии разгорелись беспорядки, в буквальном смысле в том числе. Более десяти заключенных сбежали.

Загорелась Южная исправительная колония общего режима №51, которая находится на Люстдорфской дороге в Одессе.

По данным местного издания Думская, один или несколько заключенных скорее всего погибли, еще несколько человек были взяты в заложники.

По словам очевидцев, из колонии совершен массовый побег: в частном секторе скрылись не менее 15 заключенных. Позднее часть беглецов удалось поймать.

Читайте такжеЯнукович разглядывал мои интимные видео из тюрьмы - Тимошенко"Задержали шестерых беглецов. По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания". Больше 100 человек забаррикадировались внутри", – сообщили журналисты.

Часть заключенных из колонии вывезли на автозаке

Возле колонии дежурят много пожарных машин, спецназ и кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в бердянской колонии изнасиловали ветерана АТО. После случившегося мужчина несколько раз пытался покончить с собой.