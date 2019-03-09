В бердянской колонии изнасиловали ветерана АТО - СМИ

9 марта 2019, 11:22

После случившегося мужчина несколько раз пытался покончить с собой.

Полиция
Нацполиция / facebook.com/MVS

В одной из исправительных колоний в Бердянске (Запорожская область) сокамерники изнасиловали ветерана АТО.

Об этом сообщил портал Наш город.

По словам родителей пострадавшего, после случившегося мужчина несколько пытался покончить с собой.

"Молодой человек 1995 г.р. поймал в зоне ООС какого-то сепара, доставил в полицию, а в итоге ему же дали три года тюрьмы. Этот боец накануне суда от страны получил орден За мужество. А за это же мужество на фронте в колонии его растоптали и унизили. Если бы не врачи - мы бы в живых парня не увидели. У него ужасное психическое состояние. Он хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством. Сейчас он даже маму свою по имени и отчеству называет. Я не понимаю: в какой стране мы живем, если своих героев в тюрьмах насилуем", - сообщил глава организации Майдан - Общественный контроль Виктор Колбанцев.

Колбанцев утверждает, что парня изнасиловали "по отмашке" администрации тюрьмы.

Родные молодого человека в связи с произошедшим направили обращение в Генпрокуратуру, Нацполицию и Минюст.

Ранее 26-летнего жителя Ровенской области Богдана Шевчука призвали на службу в армию, несмотря на то, что он является инвалидом детства, подложив документы.

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