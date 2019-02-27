"Рот закрой, щенок!" ровенчанина-инвалида призвали в армию по подложным документам

Богдан Шевчук / obozrevatel.com

26-летнего жителя Ровенской области Богдана Шевчука призвали на службу в армию, несмотря на то, что он является инвалидом детства, подложив документы.

Как сообщает Обозреватель, в связи с этим полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК (Служебный подлог).

Как пишет портал, в детстве Шевчуку поставили диагноз - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь крови), в связи с чем он считается непригодным к военной службе.

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Однако в октябре 2018 года парень получил повестку и пришел в военкомат, чтобы пройти медкомиссию, которая должна подвердить его непригодность к службе. В Острожском райвоенкомате с его документами ознакомился майор Иван Якубенко и приказал явиться на пересыльный пункт в Здолбице.

"Когда я попытался возразить, он сказал: "Щенок, закрой рот, иначе я тебе тут устрою. Чтобы завтра был на месте!" - рассказал Шевчук.

После проверки, в ходе которой Шевчука по подложным документам признали пригодным, его отправили в воинскую часть в Полтаве, где парень заболел воспалением легких и почти месяц провел в больнице. Только после этого его комиссовали.

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В Ровенском областном территориальном центре комплектации соцподдержки Минобороны пообещали провести "профилактическую беседу" с работниками военкомата.

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