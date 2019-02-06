В Украине похитили переданную правительством США военную технику на миллионы гривен

ВСУ / chaszmin.info

В Украине похитили семь тепловизоров и восемь приборов ночного видения из США общей стоимостью более 4,5 млн грн (около $165 тыс.).

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Тепловизионные прицелы марки Archer и восемь приборов ночного видения были похищены в ноябре 2018 года в из одной из воинских частей во Львовской области. Они были выделены Киеву правительством США в рамках программы международной технической помощи.

Начальник склада части арестован на 60 суток по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Ранее сообщалось, что Киев планирует масштабные закупки оружия у стран НАТО, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.