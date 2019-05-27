Бунт в одесской колонии: в полиции уточнили количество пострадавших

27 мая 2019, 20:50

В колонии в Одессе в результате беспорядков не были ранены осужденные, утверждают в Нацполиции.

Побег из колонии в Одессе — В результате бунта в одесской колонии пострадали и обратились к медикам пятеро сотрудников исправительного учреждения, сообщили в полиции
В результате бунта в одесской колонии пострадали и обратились к медикам пятеро сотрудников исправительного учреждения, сообщили в полиции / Скриншот видео с youtube.com

Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что в Одессе в колонии во время бунта пострадали и обратились к медикам пятеро сотрудников исправительного учреждения.

В результате бунта в одесской колонии среди осужденных нет раненых и погибших, привел слова Шайхета корреспондент УНИАН.

По словам начальника следственного управления, правоохранители пресекли намерения подстрекателей бунта, был получен доступ к месту происшествия и установлено, что выгорело помещение дежурной части колонии и уничтожена пожарная машина.

"Среди работников исправительного учреждения пострадали пять человек, которые обратились в медицинское учреждение", — сказал Шайхет.

  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции Скриншот видео с youtube.com
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции od.npu.gov.ua
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции od.npu.gov.ua
  • "Заказчики" бунта в одесской колонии — "воры в законе", сообщили в Нацполиции od.npu.gov.ua

Напомним, 27 мая в одесской Южной колонии общего режима №51 произошли беспорядки, заключенные захватили заложников. СМИ писали, что из колонии сбежали не менее 15 заключенных, но позже часть из них удалось задержать. Потом стало известно, что заложников освободили.

Также сообщалось, что, по предварительным данным, в результате беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии. 

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорил Главреду, что одной из причин бунта в одесской колонии могли стать "расценки" на запрещенные "услуги", которые предоставляла администрация исправительного учреждения.

Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в Одессе в колонии осужденные пытались захватить админздание и пошли на поджог по указанию "воров в законе". Аброськин отмечал, что цель бунта в одесской колонии — дестабилизация ситуации, 

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Одесса колония бунт
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