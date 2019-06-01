"Умудрились построить зону на курорте": Журналист выложил в Сеть видео из захваченного "ДНР" Седово

Боевики ДНР / news.dn.ua

Террористы из группировки "ДНР" и их российские кураторы превратили курортный поселок Седово на Донбассе практически в тюрьму.

Соответствующий пост на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал украинский журналист/блогер Денис Казанский.

"В главный курорт "ДНР" - поселок Седово - можно попасть только по пропуску или миграционной карте, отстояв очередь на КПП. Как при пересечении границы. Никакого смысла в этом нет. Само ОРДЛО по своей сути - лагерь за колючей проволокой, а Седово получается - еще один лагерь внутри другого. [...] В чем Россия действительно достигла совершенства, так это в построении лагерно-пропускной системы. Этого у них не отнять. Умудрились построить зону даже на курорте! Это действительно надо уметь", - написал он.

Напомним, ранее в Сети появилось видео того, как боевики ДНР в Седово разгоняют морскую дискотеку.