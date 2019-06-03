Трубе – труба: в ГПУ открыли уголовное дело на директора Госбюро расследований

На Трубу открыли уголовное дело / Униан

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на главу Государственного бюро расследований Романа Трубу, сообщил в понедельник, 3 июня, спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"В Генеральную прокуратуру Украины 31.05.2019 поступило заявление о преступлении от председателя Совета общественного контроля при ГБР Болдина М.Я. и секретаря этого Совета Корренной Н.М. о совершении уголовных преступлений директором ГБР Трубой Р.М.", - отметил Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Лысенко, Роман Труба совершил ряд криминальных преступлений.

В частности, в сообщении указано, что Трубе инкриминируют "умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, служебную халатность, злоупотребление властью и разглашение данных предварительного расследования.

Ранее в ГБР начали расследование о возможной госизмене Порошенко.

Напомним, еще в 2015-ом Верховная Рада создала Государственное бюро расследований. Новый орган забирает следственные функции у прокуратуры.

16 ноября 2017 года Роман Труба возглавил Госбюро расследований.

До этого назначения Роман Труба возглавлял управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры, когда ГПУ возглавлял Виталий Ярема.

После отставки Яремы Труба был понижен в должности, и он вскоре ушел из Генпрокуратуры. В начале 2017 он возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права".