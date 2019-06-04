Под Ровно после ДТП трассу залило клеем ПВА

В Ровенской области дорожно-транспортное происшествие спровоцировало аварию с полуприцепом, который перевозил клей ПВА и полностью залил жидкой белой массой проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, инцидент произошел в ночь на 4 июня.

"4 июня в 3:38 в Службу спасения Ровенской области по номеру 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-06 вблизи села Сынив Гощанского района", - говорится в сообщении.

Спасатели на месте происшествия установили, что полуприцеп от Mercedes-Benz413, который был заполнен клеем ПВА, перевернулся и содержимое вылилось на дорогу. Сотрудники ГСЧС были вынуждены перекрыть трассу и вымывать клей с проезжей части.

Движение на данном участке дороги ограничили на полчаса. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на юге Польши неподалеку от города Альверня полностью сгорел автобус, который вез 70 туристов из Украины из Киева в Прагу.