На Донбассе засекли новейшую военную технику России

Комплекс Торн / ОБСЕ

В зоне военного конфликта на Донбассе засекли новейший образец российской армейской техники – комплекса радиоэлектронной борьбы Торн (на шасси грузовика КамАЗ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Торн зафиксировал беспилотник ОБСЕ вблизи временно оккупированного боевиками Дебальцево.

Кроме того, наблюдатели заметили на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи поселка Калиново (60 километров в западном направлении от Луганска), пять бронетранспортеров и две зенитные пушки.

Напомним, ранее на Донбассе засекли новейшую российскую систему связи Аурига. До него в небе над ОРДЛО сотрудники СММ ОБСЕ засекли российский бомбардировщик.