На Донбассе засекли новейшую военную технику России

12 июня 2019, 15:20

Российские армейские чины продолжают использовать войну на Донбассе как полигон для "обкатки" своей новой техники.

Комплекс Торн / ОБСЕ

В зоне военного конфликта на Донбассе засекли новейший образец российской армейской техники – комплекса радиоэлектронной борьбы Торн (на шасси грузовика КамАЗ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Торн зафиксировал беспилотник ОБСЕ вблизи временно оккупированного боевиками Дебальцево.

Кроме того, наблюдатели заметили на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи поселка Калиново (60 километров в западном направлении от Луганска), пять бронетранспортеров и две зенитные пушки.

Напомним, ранее на Донбассе засекли новейшую российскую систему связи Аурига. До него в небе над ОРДЛО сотрудники СММ ОБСЕ засекли российский бомбардировщик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ОБСЕ российская армия война на Донбассе военный конфликт
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:33
"Имена знают все": Оля Полякова рассказала о домогательствах продюсеров
15:28
Трагедия на Дунае: украинского капитана отпустили под миллионный залог
15:28
Гитарист Ляпис Трубецкой Руслан Владыко впал в кому
15:26
Официально: Луиш Каштру возглавил Шахтер
15:21
"Зеленский шутил о тарифах – а снизить их не обещал": у президента рассказали, что будет с коммуналкой и субсидиями Видео
15:20
На Донбассе засекли новейшую военную технику России
15:01
"Когда Россию вернут в Большую восьмерку": Макрон повитал в облаках
14:56
Кубок Америки-2019: анонс турнира, представление участников, прогнозы букмекеров
14:44
Из списка Слуги народа исключили мажорку-тусовщицу
14:31
Стало известно, куда и на какой пост Зеленский назначил экс-министра Абромавичуса
14:29
Рианна без белья в шелках засветилась на приватной вечеринке
14:05
"Не привык ни причитать, ни разводить руками": Гройсман рассказал о назначении новых губернаторов
13:55
Бомба: Злата Огневич взбудоражила растяжкой в облегающем наряде
13:42
Преемница Меркель разоткровенничалась о нужде в сотрудничестве с Россией
13:30
Команда Порошенко должна почти 300 тысяч украинской певице Видео
13:15
Что будет со встречей Путина и Трампа в Осаке: Москва пожаловалась, что "не видит сигналов" от Вашингтона
13:13
У Зеленского рассказали, во сколько может обойтись перепись населения
12:56
Radiohead выложили 18 часов уникальных треков
12:38
Два члена партии Слуга народа отказались баллотироваться в Раду: названа причина
12:24
Губа не дура: Билык и Коляденко ищут название своей партии
12:20
Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ
12:10
Эксперт назвал триумфатора выборов в Раду 2019
12:03
Пока жарче, чем в Мадриде и Алжире: синоптик рассказала, когда закончится это душное безобразие
11:58
Холодное сердце 2: вышел первый официальный трейлер Видео
11:49
Как Порошенко старается разжечь гражданский конфликт мнение
11:30
Доллар пока падает: почему эксперты ждут скорого подорожания
11:16
Южная Корея сразится за золото ЧМ-2019 с Украиной
11:06
Амнезия Алибасова: врачи озвучили перспективы восстановления после комы
10:55
"Замешан одесский имам": глава Молдовы Додон рассказал о подготовке покушения на него
10:50
Запад проигрывает Молдову Москве. Но шанс есть мнение
10:42
MARUV показала сочную попку на сэлфи в зеркале
10:35
Смертельно больной футболист отказался от эвтаназии
10:13
Анита Луценко посоветовала, как правильно худеть
10:01
Российских баскетболистов обворовали во время матча
09:57
Любовник Лободы сломал челюсть надоедливому поклоннику
09:48
"Меньше 3 тысяч": во львовском аэропорту мать задержали за продажу дочери в сексуальное рабство
09:46
Петр-раскольник: зачем Порошенко пытается расчленить страну мнение
09:20
Пожар в одесской психбольнице: количество жертв снова возросло
09:03
Чат с экс-заместителем главы Генштаба ВСУ Юрием Думанским
08:51
Погода в Украине: синоптики уточнили, где жара ударит сильнее всего
08:50
Главные новости 12 июня: возможная причина трагедии в Одессе и расценки за место в списке партий Видео
08:29
Что происходит в Казахстане и при чем тут Зеленский мнение
08:17
Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий Видео
07:52
Трагедия в Одессе: названа возможная причина смертельного пожара в психбольнице
07:24
Погибли пятеро лесорубов: на Закарпатье грузовик сорвался с горы
07:16
Сексуальная кошечка: жена Ступки похвалилась стройными формами в купальнике
06:54
Кто кого "съедает": почему рейтинг партии Зеленского растет, а у Порошенко – проседает мнение
06:32
Размером с футбольное поле: к Земле стремительно приближается опасный астероид, час Х уже в этом году
06:01
Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
05:31
Настя Ивлеева в БДСМ-наряде засветилась на пикантных фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять