На Донбассе засекли новейшую российскую систему связи "Аурига"

На территории оккупированного Донбассе выявлена новейшая российская система связи "Аурига-1,2В".

Как сообщается в расследовании DFRLab, систему удалось обнаружить благодаря размещенным фото пользователя "ВКонтакте" "Артема Донецк".

На них боевик позировал рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит аналогично спутниковой антенне российской системы связи "Аурига-1,2В", состоящей на вооружении армии РФ с 2014 года.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено П-образное здание, используемое 11-тым мотострелковым полком боевиков "Восток", которое находится в Макеевке.

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При этом фото боевика сравнили с изображением задней стороны системы "Аурига-1,2В" на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

Отмечается, что эта система никогда не экспортировалась в Украину и не использовалась ее вооруженными силами, поэтому она могла появиться на востоке Украины только из России.

Кроме того, в 2016 году "Аурига-1,2В" была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

Напомним, ранее на неподконтрольной территории Донецкой области, вблизи неконтролируемого участка границы с РФ, зафиксированы колонны военных грузовиков незаконных вооруженных формирований.