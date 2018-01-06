Эксперт рассказал о новейшей военной аппаратуре РФ у Дебальцево

На Донбассе, в районе подконтрольного боевикам "ДНР" города Дебальцево, была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа "Аурига".

Станция предназначена для организации защищенной связи, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Мобильная станция "Аурига", как указано в ее технических характеристиках, способна работать автономно, разворачивается одним человеком за время около 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи при различной метеообстановке и в условиях высокогорья.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал об улучшении подготовки боевиков на Донбассе.