На Донбассе засекли новые колонны военных грузовиков РФ

На Донбассе засекли колонны военных грузовиков РФ / uapress.info

На неподконтрольной территории Донецкой области, вблизи неконтролируемого участка границы с РФ, зафиксированы колонны военных грузовиков незаконных вооруженных формирований.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 13 октября 2018 года, на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Маныча возле границы с РФ БПЛА СММ опять зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех "Уралов", а также МТ-ЛБ на трале, а другая - в составе двух КамАЗов (один из которых - с двухосным прицепом) и двух "Уралов", - сообщила украинская сторона СЦКК.

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Отмечается, что это "лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, которые подтверждают непрерывное движение вооружения в обе стороны контролируемого оккупантами участка российско-украинской границы".

При этом продолжаются систематические препятствия деятельности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований.

"В соответствии с отчетом СММ ОБСЕ, опубликованным 13 октября 2018 года, боевики запретили представителям Миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку. Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался предоставлять представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований РФ. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухином. Это является очевидным показателем того, насколько запуганным является население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили о том, что боевики нагнали беспрецедентное количество танков и вооружения на Донбасс.