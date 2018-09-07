Боевики нагнали беспрецедентное количество танков и вооружения на Донбасс -штаб ООС

Танки боевиков / РБК-Украина

Украинцы, входящие в состав "Совместного центра по контролю и координации" (СЦКК) заявили о том, во временно оккупированных районах Донбасса боевики сосредоточили беспрецедентное количество тяжелой техники и прочего вооружения.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу, 7 сентября, было опубликовано представителями штаба Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, всего во временно оккупированных районах Донбасса патрули и беспилотники "Специальной мониторинговой миссии" (СММ) ОБСЕ зафиксировали 472 единицы вооружения и военной техники вооруженных формирований РФ, в том числе и 217 танков, 19 зенитно-ракетных комплексов, 10 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, большое количество танков неустановленных пока моделей было зафиксированы возле населенных пунктов Терновое (10 единиц), Круглик (41 единица), Мануиловки (45 единиц).

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ вооружает террористов украденным в Крыме оружием.